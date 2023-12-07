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В ФИФА ждут, что Месси сыграет на чемпионате мира 2034 года

Президент ФИФА Инфантино: ожидаю, что Месси сыграет на ЧМ 2034 года

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сказал, что ждет игры форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2034 года, передает TyC Sports.

«Ожидаю ли я, что Месси сыграет на ЧМ-2026? И на следующем чемпионате, и в 2030, и в 2034. По его желанию», — сказал Инфантино.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На ЧМ-2022 в Катаре нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых с пенальти. В финале против сборной Франции он сделал дубль.

В отборе к чемпионату мира 2026 года Аргентина идет на первом месте в южноамериканской группе, набрав 15 очков.

Ранее Месси рассказал о сложностях адаптации к жизни в США.

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