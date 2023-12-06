Президент Казахстана Токаев забил необычный гол

Казахстанский журналист Адиль Балтабаев в своих социальных сетях опубликовал загадочное видео с участием президента страны Касыма-Жомарта Токаева.

Глава Казахстана посетил спортивный комплекс в селе Саржансай (Актюбинская область). Во время осмотра сооружения Токаев решился на удар по футбольному мячу. Удар вышел очень плотный и даже фантастический — вратарь просто ничего не смог сделать, потому что президент ударил по одному мячу, а в ворота влетел другой. Соответствующее видео было опубликовано журналистом.

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Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Последний официальный матч национальной команды датирован 2021 годом.

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