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«Спартак» организовал закрытую встречу

Metaratings: «Спартак» провел закрытую встречу игроков, тренеров и руководства

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Телеграм-канал «ФК «Ахмат» Грозный»

Московский «Спартак» 5 декабря провел закрытую встречу для игроков, тренеров и руководства клуба, где были проведены промежуточные итоги сезона. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, сначала участники встречи поужинали, после чего в неформальной обстановке обсудили текущее положение дел в клубе.

3 декабря «Спартак» проиграл на выезде грозненскому «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые после 17 матчей набрали 27 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

В заключительном матче календарного года подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на своем поле против самарских «Крыльев Советов». Игра пройдет 9 декабря, начало в 14:00 по московскому времени.

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