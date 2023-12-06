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Баскетболисту грозит пожизненный срок за перевозку 20 кг наркотиков

Shot: экс-игрока «Спартака-Приморье» задержали за перевозку 20 кг наркотиков

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Телеграм-канал «SHOT»

Баскетболист, инвалид-колясочник из Уссурийска задержан за перевозку 20 килограммов наркотиков в Казани на трассе М7 «Волга». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации , 32-летний спортсмен ехал на автомобиле марки Honda Jade из Нижнего Новгорода в Иркутскую область. Его остановили на стационарном посту в Казани для проверки. Отмечается, что мужчина изрядно нервничал. Его автомобиль осмотрели и нашли между вторым и третьим рядами сидений 20 килограммов белого порошка в упаковке. Экспертиза показала, что содержимое — наркотик мефедрон.

Подозреваемого задержали. Известно, что он инвалид первой группы, у него травма позвоночника. В прошлом — член команды по баскетболу на колясках «Спартак-Приморье», в составе которой принимал участие в чемпионате России.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Ему грозит до пожизненного срока лишения свободы.

Ранее экс-футболист захотел взыскать от МВД 5 млн за видео с мефедроном.

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