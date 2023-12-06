Назван главный талант поколения в российском футболе

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина лучшим игроком поколения. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Главный талант поколения? Сейчас понятно, что Головин. Как только он оправился от частых повреждений, сразу заиграл на очень высоком уровне. Жаль, что в этом году «Монако» не играет в еврокубках, интересно было бы посмотреть на него среди лучших.

Головин выбрал правильную модель развития: и в России успел поиграть, и в Европу уехал в довольно молодом возрасте. Миранчук вроде бы тоже пошел по такому пути и мог бы претендовать на звание лучшего российского игрока, но он уступил Головину в этой конкуренции. Где-то карьера Леши в Европе забуксовала», — заявил Канчельскис.

27-летний Головин перебрался в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. Контракт с «Монако» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне россиянин провел 13 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Он подписал контракт на четыре с половиной года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре мяча в 29 играх.

В текущем сезоне он провел восемь матчей за «Аталанту», в которых не отметился результативными действиями.

Ранее «Монако» выложил постер GTA 6 с Головиным на обложке.