Кузнецов о взаимопонимании с Овечкиным: мы — русские люди, с матом быстрее доходит

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Кузнецов рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» о нюансах общения с капитаном команды Александром Овечкиным.

«С Овечкиным у нас очень хорошие и открытые отношения, никаких обид. Во время матча и он может «пихнуть», и я. В этом и заключается вся суть партнерства — когда ты можешь сказать все прямо и открыто: «Давай, соберись, проснись!»

Я могу так cказать Овечкину, и это нормально. Потому у наc и много положительного на льду, что мы c ним вcегда чеcтны и открыты друг c другом, никогда не обманываем. Иногда можно и c матом. Мы — руccкие люди, и когда тебе человек что-то без мата говорит, — не так понятно, ха-ха! А когда c матом, то быcтрее доходит», — заявил хоккеист.

В ночь на 5 декабря по московскому времени «Вашингтон» в гостях проиграл «Аризоне Койотс» (0:6). Кузнецов пропускал встречу.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает девятое место, набрав 26 очков. «Аризона» с 28 очками занимает седьмое место в таблице Западной конференции.

В следующем матче «столичные» сыграют с «Даллас Старз». Матч пройдет 8 декабря. Стартовое вбрасывание состоится в 4:00 по московскому времени.

Ранее канадский журналист заявил, что Овечкин может запятнать свое наследие.