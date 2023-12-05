Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кузнецов о взаимопонимании с Овечкиным: мы — русские люди, с матом быстрее доходит

Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов заявил, что у него с Овечкиным открытые отношения

close
100%
Официальный сайт НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Кузнецов рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» о нюансах общения с капитаном команды Александром Овечкиным.

«С Овечкиным у нас очень хорошие и открытые отношения, никаких обид. Во время матча и он может «пихнуть», и я. В этом и заключается вся суть партнерства — когда ты можешь сказать все прямо и открыто: «Давай, соберись, проснись!»

Я могу так cказать Овечкину, и это нормально. Потому у наc и много положительного на льду, что мы c ним вcегда чеcтны и открыты друг c другом, никогда не обманываем. Иногда можно и c матом. Мы — руccкие люди, и когда тебе человек что-то без мата говорит, — не так понятно, ха-ха! А когда c матом, то быcтрее доходит», — заявил хоккеист.

В ночь на 5 декабря по московскому времени «Вашингтон» в гостях проиграл «Аризоне Койотс» (0:6). Кузнецов пропускал встречу.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает девятое место, набрав 26 очков. «Аризона» с 28 очками занимает седьмое место в таблице Западной конференции.

В следующем матче «столичные» сыграют с «Даллас Старз». Матч пройдет 8 декабря. Стартовое вбрасывание состоится в 4:00 по московскому времени.

Ранее канадский журналист заявил, что Овечкин может запятнать свое наследие.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий