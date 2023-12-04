«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ

Московское «Динамо» встречалось с казанским «Рубином» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась победой бело-голубых со счетом 1:0.

Единственный мяч забил на 25-й минуте форвард Константин Тюкавин с передачи защитника Дмитрия Скопинцева.

«Динамо» после 17 туров набрало 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Казанцы располагаются на восьмом месте, имея в активе 25 баллов. Лидирует «Краснодар» с 35 очками.

В следующем туре московский клуб в гостях сыграет с воронежским «Факелом», а «Рубин» — с калининградской «Балтикой». Оба матча пройдут 10 декабря.

4 декабря президент РПЛ Александр Алаев заявил, что все клубы чемпионата высказались за то, чтобы играть свои матчи 18-го тура и принимать решение о возможных переносах в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным судьей перед матчем.

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