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Пиняев рассказал, как отреагировал на слухи о драке с Дзюбой

Игрок «Локо» Пиняев заявил, что не обратил внимания на слухи о драке с Дзюбой

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Футболист московского «Локомотива» Сергей Пиняев заявил в комментарии «РБ Спорт», что не обращал внимание на слухи о драке с партнером по команде Артемом Дзюбой.

«Не обращал внимание на это. Посмеялись вместе, да и все. Если видели, как мы в соцсетях отреагировали, такими же сообщениями обменялись и в командной группе — как вы это себе представляете? Как видите, на коллектив это никак в худшую сторону не повлияло. А возможно, даже в лучшую повлияло.

В «Локомотиве» мы друг друга уважаем, не переcтупаем какую-то грань. Артем, любой другой лидер cтарше меня вcегда может мне подcказать, я к этому правильно отнеcуcь. Мы вcегда за здоровые разговоры и подcказы», — заявил Пиняев.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между Сергеем Пиняевым и Артемом Дзюбой возникла драка после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

По его информации, во время матча Дзюба предъявил Пиняеву претензии за ряд допущенных ошибок, на что Сергей ответил Артему, что тот ходит по полю пешком, в то время как вся команда бегает по полю. Отмечается, что после матча Дзюба в раздевалке «наехал» на молодого форварда, после чего завязалась потасовка, которую с трудом разняли.

Позже Пиняев выложив видео, где российский блогер Хасбик ударил баскетболиста Шакила О'Нила.

Ранее Дзюба стал капитаном «Локомотива».

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