Назван вид спорта, куда российских спортсменов вернут в последнюю очередь

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев высказался об отношении к российским атлетам в мировом биатлоне и в лыжах. В интервью «Газете.Ru» он констатировал, что лыжи теряют популярность без россиян, добавив также, что биатлон станет последним видом спорта, в котором представителей России вновь допустят до международных соревнований.

«Сейчас все чаще раздаются призывы обращать внимание на Олимпийскую хартию — об этом в биатлоне говорил Уле-Эйнар Бьорндален, у лыжников высказался Федерико Пеллегрино. Но лыжи тихо умирают без русских, это абсолютно местечковый вид спорта, хотим мы этого или нет. Что касается биатлона, там география пошире и влияние России не такое уж большое. Но, в любом случае, без России и Республики Беларусь рейтинги мировых соревнований становятся ниже, все-таки мы заметную роль играли.

К нашему биатлону сохраняется внимание, люди фиксируют участие россиян в тех или иных турнирах и стараются этому помешать, в очередной раз заявляя о мифических дополнительных санкциях — а какие еще могут быть дополнительные? Мы и так отстранены. Я уже высказывал эту мысль: биатлон будет последним видом спорта, куда нас вернут, там антироссийские настроения очень сильны. Но, тем не менее, мы должны идти своим путем — что мы и делаем. Мы проводим свои соревнования, которые очень активно смотрят, причем смотрит не только целевая аудитория «Матча», но и универсальная. Я этим, кстати, очень горжусь, потому что это единственный, пожалуй, телевизионный продукт на телеканале «Матч ТВ» по универсальной аудитории 4+, он способен конкурировать даже с большими каналами. И это наша общая победа — зрителей, спортсменов, тренеров.

Биатлон интересен. Да, первый клубный турнир Россия провела не без проблем. И международная федерация была против этого. Но сейчас первые эстафетные соревнования в рамках Кубка России показали, что внимание к биатлону огромное и страна его ждет по-прежнему. И я его жду как комментатор, мое сердце не бьется реже, когда я смотрю за соревнованиями белорусов и россиян.

Да, на Кубке мира действительно самый настоящий спорт, самый нужный и раскрученный, никаких сомнений. Мы хотим выступать там, где лучше, и мы будем там выступать, но сейчас нам ничего не остается, как идти своим путем», — убежден Губерниев.

Ранее Губерниев назвал себя главным ласковым теленком российского телевидения.