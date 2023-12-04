Игрока «Ахмата» Беришу не накажут за инцидент с Абаскалем

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша не будет наказан за инцидент с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«У КДК РФС нет оснований на рассмотрение поведения Бериши, потому что главный судья оценил его поведение желтой карточной. У КДК РФС нет основой юрисдикции для рассмотрения данного дела», — сказал Григорьянц.

Во время празднования гола своей команды Бериша прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален. По регламенту полузащитник также должен получить красную карточку за нахождение в районе скамейки запасных соперника.

Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 2:1. Голами отметились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей забивал Антон Зиньковский.

Бериша выступает за «Ахмат» с 2017 года. До этого он защищал цвета «Анжи». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 16 матчей, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

Ранее экс-игрок «Зенита» заявил, что на месте Абаскаля тоже бы не сдержался в эпизоде с Беришей.