Лидер «Спартака» зимой может перейти в «Локомотив»

«Локомотив» проявляет интерес к 30-летнему защитнику «Спартака» Георгию Джикии. Стороны рассматривают возможность перехода уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.

Как утверждает издание, на вероятность трансфера могут повлиять несколько факторов: «Локомотив» испытывает финансовые сложности, а в «Спартаке» по-прежнему нет полной ясности с позицией тренера. Эти причины могут осложнить процесс переговоров по Джикии.

Джикия является воспитанником «Локомотива», но за основную команду не играл. Агент игрока Вадим Шпинев подтвердил интерес «железнодорожников» к своему клиенту.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

После 17 туров РПЛ «Спартак», набрав 27 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. В 17-м туре подопечные Гильермо Абаскаля уступили «Ахмату» со счетом 1:2. Лидерство в РПЛ вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов».

Ранее Джикия признался, что не играет в «Спартаке» из-за Абаскаля.