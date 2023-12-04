«Сложно показать игру в плохую погоду»: защитник «Зенита» объяснил поражение от «Локо»

Защитник «Зенита» Данил Круговой заявил, что проблема команды в матче с московским «Локомотивом», который прошел в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заключалась в плохой реализации моментов. Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«Пропустили курьезный первый мяч. Сергей Богданович предупреждал, что в таких матчах все решают стандарты. Сложно показать игру в плохих погодных условиях. Так и получилось. Со стандарта пропустили первый курьезный мяч, когда Миша Кержаков забил в свои ворота, и во втором моменте Глушенкову просто повезло», — заявил Круговой.

«Железнодорожники» выиграли матч со счетом 3:1. Встреча должна была начаться в 16:30 по московскому времени, однако из-за сильного снегопада в столице матч стартовал в 17:00. В отличие от матча ЦСКА и «Ростова», который был сыгран днем, работникам «РЖД Арены» удалось очистить поле от снега.

После 17 туров РПЛ «Локомотив», набрав 28 очков, делит четвертое место с «Динамо» и ЦСКА. «Краснодар» благодаря победе над «Оренбургом» вернулся на первую строчку. «Зенит» сместился на вторую позицию. Третьими идут «Крылья Советов».

Ранее матч «Локомотива» с «Зенитом» назвали лучшим в сезоне.