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В «Спартаке» сообщили, когда Ковальчук сыграет за клуб

В «Спартаке» заявили, что Ковальчук сыграет за клуб 24 декабря с «Куньлунем»

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USA TODAY USPW/Reuters

Председатель попечительского совета клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Александр Якушев рассказал в интервью «Матч ТВ», что форвард Илья Ковальчук может провести первую игру за команду.

«Когда Ковальчук проведет свой первый матч за «Спартак»? Это случится 24 декабря в домашнем матче против «Куньлуня». Это будет ретро‑игра на Малой спортивной арене «Лужников». Очень приятно будет увидеть Илью в этом матче в составе московского «Спартака», — заявил Якушев.

40‑летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, а также двукратным чемпионом мира. Он дебютировал за сборную в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль».

Ранее российский хоккеист вошел в топ-5 худших игроков сезона НХЛ.

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