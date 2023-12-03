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Назван главный селебрити российского футбола

Журналист Губерниев назвал Дзюбу главным селебрити российского футбола

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Журналист Дмитрий Губерниев назвал форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбу главным селебрити российского футбола, передает Sport24.

«Что касается селебрити, то, безусловно, Артем Дзюба. Он, без всякого сомнения, главная «селеба» нашего футбола», — сказал Губерниев.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

3 декабря «Локомотив» проведет матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

Лидирует в турнире «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов. «Локомотив» располагается на восьмом месте (25).

Ранее иностранный тренер заявил, что Дзюбу мотивируют только деньги.

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