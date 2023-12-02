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Стало известно, когда МОК решит судьбу России

Глава МОК Бах: решение по допуску России на Игры-2024 будет вынесено в марте

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Toby Melville/Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время официального посещения Олимпийской деревни в Париже рассказал, на чем будет строиться решение по допуску спортсменов из России на Олимпийские игры — 2024 и когда оно будет принято. Его слова приводит Inside the Games.

«Мы изучим геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт. Примем во внимание недавнее решение ООН по этому делу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК. В зависимости от того, что будет услышано на Олимпийском саммите, исполнительный комитет МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть на своем заседании в марте», — заявил Бах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее в МОК не увидели логики в действиях организации в отношении россиян.

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