Футбольный клуб могут переименовать в честь эскорт-сайта

Эскорт-сайт Fatal Model («Роковая модель») намерен оказать финансовую помощь бразильскому футбольному клубу «Витория». Об этом сообщает BN Esportes.

Сайт эскорт-услуг готов предложить клубу порядка $40 млн для того, чтобы он поменял название на Fatal Model Vitória («Роковая модель «Витория») сроком на 10 лет. «Витория» по итогам завершившегося сезона поднялась в серию А.

Предложение было вынесено на обсуждение на сайте фанатов «Витории». Если большинство фанатов проголосуют за, переговоры по предложению продвинутся. Если фанаты выступят против, эскорт-сайт предложит инвестировать 100 млн реалов (около $20,3 млн) в строительство стадиона «Витории» в обмен на права на нейминг арены.

Сообщается, что Fatal Model в настоящее время уже оказывает помощь клубу. Так компания участвует в подписании контрактов и с фанатскими активностями, а также логотип эскорт-сайта размещен на игровой форме «Витории».

«Витория» вылетела в серию Б в 2019 году. Лучшим достижением клуба в серии А является второе место в 1993 году.

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