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Личка заявил, что в «Динамо» нет места для Кокорина

Личка: для Кокорина сейчас нет места в «Динамо»

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о воссоединении связки Смолов-Кокорин в московском клубе. Его слова передает Sport24.

«Честно скажу, не слежу за выступлениями Кокорина. Воссоединить их связку со Смоловым? У меня сейчас достаточно хороших футболистов: Бителло, Карраскаль, Нгамале, Тюкавин. Для Кокорина сейчас просто нет места в «Динамо». Мне достаточно нынешних игроков», — сказал Личка.

Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2013 год, а также с 2013 по 2015 год. Он является воспитанником бело-голубых. Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине». Второй сезон форвард на правах аренды выступает за кипрский «Арис».

После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» вышел на первую строчку в турнирной таблице. Команда Семака в последнем матче обыграла «Сочи» со счетом 3:0. На второе место опустился «Краснодар», который сенсационно уступил «Уралу» со счетом 1:3. «Динамо» благодаря победе над ЦСКА со счетом 3:2 поднялось на третью строчку.

Ранее Тюкавин признался, что играет с Личкой в приставку.

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