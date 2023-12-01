Балахнин назвал фаворита матча «Локомотив» — «Зенит»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о центральном матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Локомотив» примет «Зенит». В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что сине-бело-голубые остаются фаворитами в любых обстоятельствах.

«У нас сейчас можно выделить две команды — «Зенит» и «Краснодар». У «Зенита» хорошая команда, уровень футболистов классный, пусть они еще не нашли свою оптимальную игру. Они все еще в поиске и не показывают того футбола, который мы видели раньше. Но тем не менее это всегда сильная команда, и все равно, где с ними играть, — они однозначно остаются фаворитами.

Отсутствие Баринова, конечно, сыграет роль, все же это лидер команды, очень хороший игрок, футболист сборной. Но, скорее всего, другие вещи определят результат матча», — считает Балахнин.

«Локомотив» и «Зенит» сыграют в воскресенье, 3 декабря, матч начнется в 16:30 по московскому времени. Соперников рассудит Алексей Сухой. После 16 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 33 очками, «Локомотив» набрал 25 баллов и идет на восьмой строчке.

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