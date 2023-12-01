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Футболистка из США опубликовала фото в обтягивающих шортах

Футболистка Винсент выложила фото в обтягивающих шортах

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jessicamacrina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футболистка из США Джессика Винсент выложила в своих соцсетях новую фотографию.

На снимке девушка позирует в розовых обтягивающих шортах и спортивном топе.

В июле и августе в Австралии и Новой Зеландии проходил женский чемпионат мира по футболу, на который Винсент не поехала. Сборная США в 1/8 финала турнира проиграла Швеции в серии пенальти. Впервые в истории чемпионатов мира американские футболистки остались без медалей. Представительницы США становились чемпионками мира четыре раза.

После вылета национальной команды бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу государства Джо Байдена.

«Шокирующее и совершенно неожиданное поражение женской сборной США в полной мере символизирует то, что происходит с нашей некогда великой страной под руководством продажного Джо Байдена. Многие из наших игроков открыто враждовали с Америкой — ни одна другая страна не вела себя подобным образом и даже близко. Пробуждение сродни провалу. Отличный удар, Меган. США катятся к чертям», — написал Трамп.

Ранее украинская теннисистка показала фото в купальнике.

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