Российский хоккеист сменил один канадский клуб НХЛ на другой

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» обменял российского игрока Никиту Задорова в «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте лиги.

Взамен «Флэймз» получили от «Ванкувера» выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года, который «Кэнакс» изначально приобрели у «Чикаго Блэкхоукс».

В текущем сезоне 28-летний Задоров провел 21 матч, в которых набрал шесть очков (одна шайба и пять результативных передач) при среднем показателе полезности -6.

Задоров выступает в Национальной хоккейной лиге с 2013 года. С 2021 года защитник играл за «Калгари». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сэйбрз».

В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и восьмью результативными передачами.

В своем недавнем интервью Задоров осудил Россию и высказался о больших призовых в сборной России.

Ранее Задорова обвинили в «поворачивании задницей» к родине.