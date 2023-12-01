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Названа команда-открытие Лиги чемпионов

Экс-футболист Деменко назвал «РБ Лейпциг» командой-открытием Лиги чемпионов

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Depositphotos

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко назвал немецкий клуб «РБ Лейпциг» командой-открытием Лиги чемпионов сезона-2023/24. Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«Мы видим, как в поcледнее время, такие команды, как «Ньюкаcл», в которые вкладывают финанcы, cправляютcя c грандами. «РБ Лейпциг» вообще открытие. «Манчеcтер Cити» играл-то cпокойно c быками, но какие они cоздали проблемы англичанам. «Горожане» cмогли переломить ход игры и победить.

Футбол выравнивается и большие деньги – не залог того, что у тебя будет суперкоманда. Сегодня фаворита нельзя выделить, вот раньше мы говорили, что «Реал» выиграет или «Бавария». Сейчас же рано об этом говорить, команды борются и показывают, что ничего не решают финансы», — заявил Деменко.

29 ноября «РБ Лейпциг» встречался с английским «Манчестер Сити» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

«Сити» продолжает возглавлять турнирную таблицу группы G, набрав 15 очков. Англичане досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг» располагается на второй строчке, заработав девять баллов. Команда из Германии также обеспечила себе участие в играх навылет.

Ранее был назван главный фаворит Лиги чемпионов.

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Футбол. Лига чемпионов
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