Комментатор «Матч ТВ» ответил на подкол от Василия Уткина

Спортивный комментатор Георгий Черданцев в своем Telegram-канале опубликовал пост, который является возможным ответом на реплику Василия Уткина, рассказавшего про него шутку в новом выпуске программы «Футбольный клуб».

«Еще раз вам объясняю. Повторяю шутку, как будто вы милиционеры на работе — доходит не сразу, как в классическом советском анекдоте. Черданцев стал практически как Ленин в Мавзолее — оба невыносимы. Не-вы-но-си-мы. Счастье — это когда тебя понимают», — заявил Уткин.

«Раньше была такая поговорка: у кого что болит, тот о том и говорит», — написал Черданцев.

26 октября Telegram-канал Mash сообщил, что вес Уткина перевалил за 200 кг, а врачи советуют журналисту экстренно садиться на диету и начинать худеть. Отмечается, что из-за явных проблем с весом известный журналист, а ныне владелец футбольного клуба «Эгриси» получил осложнения сердечно-сосудистой системы. По данным Telegram-канала, врачи диагностировали Уткину повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

Ранее сообщалось, что в российском футболе произошла новая отставка.