Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Комментатор «Матч ТВ» ответил на подкол от Василия Уткина

Комментатор «Матч ТВ» Черданцев поговоркой ответил на шутку от Уткина

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Спортивный комментатор Георгий Черданцев в своем Telegram-канале опубликовал пост, который является возможным ответом на реплику Василия Уткина, рассказавшего про него шутку в новом выпуске программы «Футбольный клуб».

«Еще раз вам объясняю. Повторяю шутку, как будто вы милиционеры на работе — доходит не сразу, как в классическом советском анекдоте. Черданцев стал практически как Ленин в Мавзолее — оба невыносимы. Не-вы-но-си-мы. Счастье — это когда тебя понимают», — заявил Уткин.

«Раньше была такая поговорка: у кого что болит, тот о том и говорит», — написал Черданцев.

26 октября Telegram-канал Mash сообщил, что вес Уткина перевалил за 200 кг, а врачи советуют журналисту экстренно садиться на диету и начинать худеть. Отмечается, что из-за явных проблем с весом известный журналист, а ныне владелец футбольного клуба «Эгриси» получил осложнения сердечно-сосудистой системы. По данным Telegram-канала, врачи диагностировали Уткину повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

Ранее сообщалось, что в российском футболе произошла новая отставка.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий