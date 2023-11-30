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Валиева сфотографировалась с гимнастками Авериными

Фигуристка Валиева опубликовала фото с сестрами Авериными

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Kamila Valieva/Telegram

Чемпионка Европы 2022 года в женском одиночном фигурном катании Камила Валиева в своем Telegram-канале опубликовала совместную фотографию с гимнастками Ариной и Диной Авериными.

Девушки посетили Национальную спортивную премию. Гимнастки и фигуристка предстали перед публикой в вечерних нарядах — Дина и Арина надели на мероприятие туфли, а Камила вышла в свет в черных ботфортах на высокой подошве.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение до 12 февраля 2024 года.

Ранее стала известна конечная дата оглашения решения по делу Камилы Валиевой.

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