Хоккейный Кубок мира — 2025 под угрозой

Сборная Финляндии по хоккею может отказаться от участия в Кубке мира — 2025, если на турнир будет допущена российская команда. Об этом сообщает издание Iltalehti.

По информации источника, в данный момент в руководстве финской федерации хоккея считают, что пока не наступило время, когда уместно соревноваться с российскими спортсменами.

«Сейчас неподходящее время для того, чтобы посылать России сигнал о том, что в спорте могут быть друзья. Вопрос в том, насколько долго Финляндия будет оказывать влияние на кабинеты других видов спорта и доносить точку зрения о недопустимости выступления с Россией на турнирах», — написано в статье.

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что российские игроки, скорее всего, не примут участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года. В сентябре заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига совместно с NHLPA собираются провести Кубок мира в 2025 году. Отмечается, что в международном турнире примут участие сборные Канады, Швеции, Финляндии и США. Организаторы хотят провести игры в Европе.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

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