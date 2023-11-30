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Призер Олимпиады похвалил Валиеву и Муравьеву

Фигурист Энберт похвалил Валиеву и Муравьеву за элементы ультра-си

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр – 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт подвел итоги состязаний в женском одиночном катании на этапе Гран-при России в Москве, прошедшем 25 и 26 ноября. В беседе с «Газетой.Ru» он порадовался тому, что спортсменки заявляют в прокаты элементы повышенной сложности.

«Мне хочется сказать огромное спасибо спортсменкам, которые заявляют элементы ультра-си — тройные аксели, четверные прыжки, — и идут, пробуют. Получается или нет — это уже другой вопрос, но они двигаются вперед, усложняют программы, и за это им огромное спасибо. На это интересно смотреть, за них хочется болеть, поддерживать и хочется, чтобы все у них получалось. Надеюсь, так и будет.

Конечно, конкуренция в женском одиночном катании остается и на этапах Гран-при. Сложно побеждать, и, в любом случае, это нервно для зрителей и спортсменов. Даже если спортсмен не заявил ультра-си, все равно переживаешь, получится ли у него чистый прокат, на который он сделал ставку.

Была борьба, было волнительно и интересно. У Сони Муравьевой и у Камилы Валиевой были падения на сложных элементах, но они только добавляют чести спортсменкам», — считает Энберт.

Валиева выиграла московский этап Гран-при с общим результатом 226,22 балла. Вероника Яметова заняла второе место (212,75), Муравьева замкнула тройку (210,25).

Ранее Энберт заявил о прогрессе пары Косторная — Куница.

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