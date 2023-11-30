Экс-футболист сборной России подал иск к МВД на 5 млн рублей

Бывший защитник сборной России по футболу Алексей Бугаев подал гражданский иск на пять миллионов рублей в отношении ГУ МВД по Краснодарскому краю. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Константин Жеребцов.

Причиной стало распространение главком видео с обнаружением у Бугаева наркотиков. По мнению экс-футболиста, ролик является фальсификацией.

3 ноября в отношении Бугаева возбудили уголовное дело по статье о подготовке к торговле наркотиками. Мужчине избрали меру пресечения в виде ареста до 31 декабря.

О задержании Бугаева стало известно 1 ноября. Telegram-канал Shot сообщал, что его задержали с 500 граммами мефедрона.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за московский «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и столичное «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами.

Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет.

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