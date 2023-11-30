Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист сборной России подал иск к МВД на 5 млн рублей

Экс-футболист Бугаев подал иск на 5 млн к ГУ МВД Кубани из-за видео с мефедроном

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший защитник сборной России по футболу Алексей Бугаев подал гражданский иск на пять миллионов рублей в отношении ГУ МВД по Краснодарскому краю. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Константин Жеребцов.

Причиной стало распространение главком видео с обнаружением у Бугаева наркотиков. По мнению экс-футболиста, ролик является фальсификацией.

3 ноября в отношении Бугаева возбудили уголовное дело по статье о подготовке к торговле наркотиками. Мужчине избрали меру пресечения в виде ареста до 31 декабря.

О задержании Бугаева стало известно 1 ноября. Telegram-канал Shot сообщал, что его задержали с 500 граммами мефедрона.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за московский «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и столичное «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами.

Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет.

Ранее легенда ЦСКА захотел вернуться в армейский клуб.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий