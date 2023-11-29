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Бывшего игрока «Спартака» уволили с поста тренера клуба Первой лиги

«Сокол» объявил об увольнении тренера Бояринцева

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ФК «Текстильщик»

Саратовский «Сокол» на своем официальном сайте объявил о расставании с главным тренером команды Денисом Бояринцевым.

«Сегодня большинством голосов Наблюдательный совет «Сокола» принял решение об отставке главного тренера Дениса Бояринцева.

Благодарим Дениса Константиновича за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в заявлении «Сокола».

«Сокол» в текущем сезоне выступает в Первой лиге. Команда после 20 матчей, набрав 20 очков, занимает 16-е место. «Сокол» не может выиграть на протяжении последних 12 матчей. Последний раз саратовцы побеждали 2 сентября в игре против «Волгаря».

Бояринцев возглавлял команду с мая 2023 года. Под его руководством «Сокол» вылетел в четвертом квалификационном раунде Кубка России. До этого Бояринцев занимал аналогичную должность в «Новосибирске», «Родине», «Камазе», ивановском «Текстильщике» и «Носте». В качестве игрока он известен по выступлениям за «Носту», «Рубин», «Спартак», «Сатурн», «Томь» и «Торпедо».

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