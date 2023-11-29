Деньги от продажи «Челси» хотели передать не Украине, а Израилю

Средства от продажи клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» хотели предать на помощь Израилю, а не Украине. Об этом сообщает The Telegraph.

Изначально Великобритания хотела передать деньги Украине, но после начала конфликта между Израилем и ХАМАС начались обсуждения. По информации издания, пока Великобритания отклонила предложение высокого уровня, а министры придерживаются мнения, что это была инициатива экс-владельца лондонского клуба Романа Абрамовича, чтобы его не осуждали в России. Кроме того, Абрамович предложил направить средства жертвам землетрясения в Турции, которое прошло в феврале.

Роман Абрамович продал «Челси». Новым владельцем стал консорциум во главе с Тоддом Боули.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за £140 млн. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги. Он продал клуб в 2022 году.

Ранее экс-игрок «Челси» рассказал, как Абрамович пытался помочь спасти похищенного отца.