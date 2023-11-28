«Шахтер» вышел в весеннюю стадию еврокубков

Украинский «Шахтер» встречался с бельгийским «Антверпеном» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Фолькспаркштадион» в немецком Гамбурге и завершилась победой «горняков» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил защитник Николай Матвиенко, который на 12-й минуте переправил мяч в ворота соперника после подачи Александра Зубкова со штрафного.

«Шахтер» благодаря этой победе набрал девять очков, но все равно остался на третьем месте в турнирной таблице группы Н. Команда гарантировала себе участие либо в плей-офф главного еврокубкового турнира, либо в решающей стадии Лиги Европы.

Испанская «Барселона» и португальский «Порту» также набрали по девять баллов, но имеют на один сыгранный матч меньше. Их встреча проходит в эти минуты. После первого тайма счет — 1:1.

«Антверпен», в свою очередь, располагается на последнем месте. Бельгийский клуб не заработал ни одного очка и потерял шансы на попадание в евровесну.

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