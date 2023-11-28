Месси обошел Роналду в рейтинге лучших футболистов XXI века

Издание FourFourTwo составило топ-100 лучших футболистов XXI века.

Первое место в рейтинге занял экс-футболист «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен», а ныне нападающий клуба МЛС «Интер Майами» Лионель Месси. На второй позиции расположился нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, ранее выступавший за мадридский «Реал», туринский «Ювентус», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Тройку лучших футболистов века замкнул Андрес Иньеста, который выступал за «Барселону». Сейчас испанец выступает за «Эмирейтс» из ОАЭ.

На четвертом месте рейтинга находится экс-футболист «Барселоны», а ныне главный тренер каталонцев Хави. Бразилец Рональдиньо занял пятую строчку. Зинедин Зидан стал шестым. На седьмой позиции находится Тьерри Анри. Действующий вратарь «Баварии» Мануэль Нойер занял восьмую строчку. Девятым и десятым стали Кака и Луис Суарес.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. В решающем матче южноамериканцы обыграли в серии послематчевых пенальти Францию. Месси был признан лучшим игроком турнира.

31 октября аргентинец стал обладателем «Золотого мяча» 2023 года. Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле».

Этот приз стал для него восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Ранее сообщалось, что футболисты «ПСЖ» обрадовались уходу Месси из клуба.