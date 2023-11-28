Овечкин упустил возможность приблизиться к рекорду Гретцки

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Сан-Хосе Шаркс» мог забросить свою шестую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но угодил в штангу.

Россиянин на четвертой минуте матча стоял в левом кругу вбрасывания. Он получил пас, после чего нанес бросок и попал в каркас ворот.

Встреча, прошедшая на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей забили нападающий Фабиан Зеттерлунд и форвард Люк Кунин. Единственную шайбу «Вашингтона» забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Этот гол стал четвертым для россиянина в текущем сезоне. Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Сан-Хосе» замыкает турнирную таблицу Западной конференции НХЛ, набрав 12 очков в 22 матчах. «Вашингтон» находится на девятой позиции в Восточной конференции, имея в активе 22 балла.

1 декабря «Сан-Хосе» встретится «Бостон Брюинс». 30 ноября «Вашингтон» проведет встречу с «Лос-Анджелес Кингс».

Ранее Овечкин вошел в топ-50 по количеству матчей в НХЛ.