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«Барселона» может уволить Хави

AS: «Барселона» может уволить Хави в случае потери очков в матче ЛЧ с «Порту»

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Albert Gea/Reuters

Футбольный клуб «Барселона» может уволить Хави с поста главного тренера, если команда не одержит победу над «Порту» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Хави знает о том, что может покинуть свой пост в случае неудачи. Отмечается, что специалист выставит на этот матч основной состав и попытается показать атакующий футбол.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав девять очков в четырех матчах. «Порту» имеет такое же количество очков, но уступает каталонскому клубу по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает донецкий «Шахтер», в активе которого шесть очков. Замыкает таблицу «Антверпен», не набравший очков.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барса» занимает четвертое место, заработав 31 очко в 14 матчах.

Ранее сообщалось, что футболисты «ПСЖ» обрадовались уходу Лионеля Месси из клуба.

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