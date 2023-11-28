Ветеран ЦСКА: у «Зенита» зуб на «Динамо»

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала пути РПЛ Кубка России, в котором сойдутся столичное «Динамо» и петербургский «Зенит», и признался, что ждет интересной игры.

«Понятно, что в последнее время «Зенит» везде фаворит. На протяжении нескольких лет он является флагманом нашего футбола, естественно, в каждой игре он фаворит. Но «Динамо» — нелегкий соперник. Они и из Кубка «Зенит» выбили в прошлом сезоне, и нанесли поражение в этом в Питере 3:2, поэтому понятно, что будет зуб у «Зенита». Игра будет очень интересная. Но надо учитывать, какие составы будут играть, позволит ли погода», — заявил Масалитин.

Последняя встреча команд состоялась в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — «Динамо» одержало победу в Санкт-Петербурге со счетом 3:2. В прошлом сезоне московская команда в серии послематчевых пенальти выбило петербуржцев из Кубка России на стадии четвертьфинала Пути регионов.

Матч состоится 29 ноября в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

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