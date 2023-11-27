Небо над Парижем в день открытия Олимпийских игр будет закрыто

Министерство транспорта Франции собирается закрыть небо над Парижем в день открытия Олимпиады-2024. Об этом сообщает BFMTV.

«С 19 часов до полуночи ни один самолет не сможет взлететь или приземлиться в парижских аэропортах… кроме самолетов чрезвычайных служб. Полеты над французской столицей будут также запрещены. Вокруг столицы будет установлен запретительный периметр радиусом 150 километров», — говорится в сообщении.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее российская чемпионка ОИ призналась, что не готовится к Играм в Париже.