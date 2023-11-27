Гвардиола признался, что соблазняет футболистов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскрыл секрет взаимопонимания с игроками своей команды.

«Как футболисты впитывают теорию за 10 минут? Потому что я очень хорош. Я красив, я их соблазняю, и у нас получается. На самом деле, я действительно хорош. Сегодня у нас есть телевидение, кадры, и мы общаемся индивидуально: я говорил с Рубеном о том, что произошло с «Челси», я говорил с Кайлом о том, что произошло с «Челси». Я говорил об этом конкретно после того, как они допустили ошибки, они просто поняли», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Гвардиола выступал за «Барселону» с 1990 по 2001 год, а затем стал тренером команды в 2008 году. Он трижды привел клуб к победе в чемпионате Испании, дважды – в Кубке страны и столько же раз – в Лиге чемпионов. С 2016 года Гвардиола возглавляет «Ман Сити». Под его руководством английский клуб пять раз выигрывал чемпионат страны, два раза — Кубок страны и столько же раз Суперкубок. В сезоне-2022/23 «Ман Сити» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

Ранее Гвардиолу заподозрили в связи с террористами.