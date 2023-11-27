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Тренер клуба РПЛ признался, что чуть не сошел с ума во время матча

Тренер «Рубина» Рахимов: осталось чуть-чуть, чтобы я сошел с ума

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РИА Новости

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о промахе нападающего команды Джоэль Фамейе во время матча против «Факела». Его слова передает «Матч ТВ».

«Уже обсудили с ним этот момент и другие тоже. Он сам переживает, что такое количество моментов не реализовал. Я чуть с ума не сошел на бровке, но такое решение он принял. Мы ему уже объяснили, что в том моменте можно было пробить по пустым воротам», — сказал Рахимов.

Фамейе по ходу матча не смог реализовать несколько моментов. В концовке второго тайма он не попал по пустым воротам.

Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол был забил в концовке первого тайма Руслан Безруков.

После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин», набрав 25 очков, сравнялся с ЦСКА и «Локомотивом». Команды делят шестое место. Казанцы в следующем туре сыграют с «Динамо».

Лидером чемпионата после 16-го тура стал петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака разгромили «Сочи» и обогнали в турнирной таблице «Краснодар».

Ранее сообщалось, что фанат напал на вратаря «Рубина».

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