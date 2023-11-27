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Стало известно, что грозит игроку «Краснодара» за неприличный жест в адрес судьи

Игрок «Краснодара» Кордоба может быть дисквалифицирован на четыре матча РПЛ

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Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбительный жест в адрес судьи матча 16-го тура чемпионата с екатеринбургским «Уралом». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС), «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после игры наказывается дисквалификацией на указанный выше срок, а при повторном аналогичным нарушении — отстранением сроком до трех месяцев, также к нему может быть применен штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кордоба был удален после финального свистка матча с «Уралом» за неприличный жест в адрес судьи. После матча он попытался попасть в судейскую комнату, чтобы понять, за что его удалили. Он на повышенных тонах, но без оскорблений спрашивал: «За что вы так поступили с моей командой?» Сотрудники «Урала» с помощью переводчика «Краснодара» не дали ему попасть в судейскую. После уговоров представителей обоих клубов футболист успокоился и прошел в раздевалку.

26 ноября «Краснодар» сенсационно уступил «Уралу» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 1:3. Голами в составе победителей отметились Эмерсон, Егорычев и Каштанов. Кордоба забил единственный мяч гостей.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0.

Ранее лидера «Локомотива» призвали наказать за ругань в адрес арбитров.

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