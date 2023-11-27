Задержан фанат, устроивший драку на матче «Спартака» и «Балтики» из-за цвета мяча

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) прояснила ситуацию с потасовкой фанатов, которая произошла на матче 16-го тура чемпионата России между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Заявление приводит «Спорт-Экспресс».

«Конфликт между болельщиками начался еще на трибуне. Сотрудники КРС сработали оперативно и в рамках регламента. Они сообщили в координационный штаб, вызвали сотрудников полиции. Ситуацию удалось быстро разрешить и не привести к более печальным последствиям. Зачинщик драки был задержан и выведен со стадиона. Вероятно, он понесет административное наказание», — сообщили в пресс-службе РПЛ.

26 ноября Telegram-канал «Успей поймать» опубликовал видеозапись, на которой была запечатлена потасовка фанатов, произошедшая внутри стадиона. Отмечается, что причиной конфликта мог стать цвет мяча.

Матч «Балтика» — «Спартак» прошел в Калининграде и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка, который состоялся при сильном снегопаде. Команды играли мячом, который сливался с полем на телетрансляции.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. «Балтика» располагается на 15-м месте, имея в активе 12 баллов.

Ранее Канчельскис назвал матч «Балтики» и «Спартака» полнейшим безобразием.