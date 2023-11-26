В «Рубине» рассказали о состоянии футболиста после атаки фаната

В казанском «Рубине» прокомментировали состояние здоровья вратаря команды Юрия Дюпина после инцидента с болельщиком в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Факела». Слова представителя пресс-службы передает «Спорт-Экспресс».

«Юрий не получил травм. Выбежавший болельщик задержан. Суд определит, каким будет наказание», — сказали в клубе.

На последних минутах игры фанат выбежал на поле и, пока его преследовал стюард, побежал в сторону вратаря «Рубина» Юрия Дюпина. Работник стадиона настиг болельщика и повалил его на газон, и они вместе по инерции сбили вратаря с ног. Голкипер поднялся и смог продолжить встречу.

Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол был забил в концовке первого тайма Руслан Безруков.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. 26 ноября «быки» уступили «Уралу» со счетом 1:3. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0. Тройку лидеров замыкает «Динамо».

Ранее «Ростов» прервал двухматчевую серию без побед.