Иностранный футболист назвал главное отличие Москвы от Лондона

Парагвайский защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна сравнил столицу России с Лондоном. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Сравнить Москву с Лондоном? Много вещей схожих, на самом деле. Но в Москве однозначно холоднее (смеется). Я бы не стал выбирать между городами. И в Лондоне, и в Москве мне комфортно, чувствую себя счастливым», — заявил футболист.

Бальбуэна выступал за лондонский «Вест Хэм» с 2018 по 2021 год. Прошлым летом он приостановил контракт с российским клубом и на протяжении сезона выступал на правах аренды за бразильский «Коринтианс». Этим летом Бальбуэна вернулся в расположение бело-голубых.

В текущем сезоне 32-летний парагваец провел за «Динамо» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

«Динамо» после 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрало 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

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