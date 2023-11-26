Капитана и тренера «Локомотива» призвали держать себя в руках после ругани из-за судей

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов» (3:3) заявил, что может понять недовольство капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова и главного тренера команды Михаила Галактионова судейством, однако никогда не примет нецензурную брань. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Они профессионалы и должны держать себя в руках. Безусловно, когда ты упускаешь преимущество в два мяча в добавленное время, эмоции бьют через край. Но они опытные люди. Я никогда не приму оскорбления и нецензурную брань», — заявил Лапочкин.

После матча Баринов обратился к арбитрам, назвав их позором футбола. Галактионов после игры в микст-зоне позволил себе нецензурную брань, говоря о работе судей.

На 30-й минуте счет в матче открыл игрок «Локомотива» Сергей Пиняев. Через две минуты счет сравнял футболист самарской команды Фернандо Костанца. Во втором тайме дублем отметился полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. Он отличился на 62-й и 84-й минутах. В добавленное о второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 100-й минуте форвард «Крыльев» Беннжамин Гарре реализовал пенальти и установил окончательный счет.

«Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции, заработав 26 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 32 очка после 15 проведенных матчей.

Ранее появилась информация, что Галактионова могут дисквалифицировать за нецензурное высказывание в адрес судей.