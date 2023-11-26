Высокую результативность лидера «Тампы» Кучерова объяснили его величием

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников объяснил высокую результативность российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Он и раньше много забивал. И пусть так и продолжается Никита – великий игрок и доказал это. Он разносторонний хоккеист и умеет забивать сам. Да, Кучеров часто играет на партнеров. Они у него хорошие. А когда нет возможности создавать для других, то включается и забивает сам», – сказал Кожевников.

В ночь на 25 ноября «Тампа» обыграла »Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 8:2. Кучеров впервые в карьере набрал шесть очков в одном поединке — он записал на свой счет две заброшенные шайбы и четыре результативные передачи.

Кучеров в текущем сезоне принял участие в 20 матчах своей команды, отметившись 14 заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Россиянин возглавляет рейтинг лучших игроков лиги по системе гол+пас.

Ранее Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ.