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Карякин заявил, что Федерация шахмат России обвиняет его в «непатриотизме»

Шахматист Карякин заявил, что ФШР несправедливо обвиняет его в непатриотизме

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин на своей странице в социальных сетях ответил на слова исполнительного директора Федерации шахмат России (ФШР) Александра Ткачева, который обвинил его в отказе выступать за Россию на турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«На эти даты я давно принял приглашение на участие в традиционном и очень престижном турнире «Шахматные звезды» в Москве, и в ФШР это прекрасно знали. После того, как я подтвердил, что у меня нет возможности поехать с командой в эти сроки, ФШР меня обвинили в том, что «у меня другие приоритеты» и «я не нахожу время участвовать в Суперфинале чемпионата России и играть за сборную».

ФШР вновь манипулирует фактами и пытается найти любой повод унизить и обвинить меня в непатриотизме, делая свои грязные рассылки по всем СМИ. Выглядит это абсолютно деструктивно», — написал Карякин.

Сергей Карякин 21 марта 2022 года по решению комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее Карякин показал кадры из зоны СВО.

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