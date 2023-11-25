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Панарин не смог забить в третьем матче подряд в НХЛ

Панарин не смог отличиться в игре с «Филадельфией», продлив серию до трех матчей

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Aaron Doster/USA TODAY Sports

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» принимала на своем льду «Нью-Йорк Рейнджерс» и потерпела поражение со счетом 1:3.

Начало матча выдалось для гостей стремительным. Сначала на 45-й секунде встречи Мика Зибанеджад открыл счет, а затем через минуту Крис Крайдер увеличил преимущество своей команды. Во втором периоде Мика Зибанеджад оформил дубль. Хозяева смогли отправить лишь одну шайбу в ворота российского голкипера Игоря Шестеркина. Отличился Шон Кутюрье.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провел на льду 18 минут и 13 секунд и не отметился результативными действиями. Это уже третий подряд матч форварда без набранных очков. Ранее он не смог проявить себя в игре против «Питтсбурга» и «Далласа». Последний раз россиянин забивал 19 ноября в матче с «Нью-Джерси», оформив дубль.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 18 матчах НХЛ, отметившись 10 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.

Лидирует в лиге по системе гол+пас американец Хьюз Квинтон из «Ванкувера». У него восемь заброшенных шайб и 23 результативных передачи. Вторым идет его одноклубник Ти Джей Миллер (13+17). Тройку лидеров замыкает Давид Пастрняк (12+18). Никита Кучеров — четвертый (13+16). Панарин расположился на восьмом месте.

Ранее экс-вратарь НХЛ заявил, что Овечкин не сможет забить 30 голов в сезоне.

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Хоккей. НХЛ
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