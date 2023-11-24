Российский хоккеист попал в реанимацию из-за разрыва селезенки

15-летний хоккеист попал в реанимацию из-за разрыва селезенки после падения во время тренировки на стадионе «Динамо» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Отмечается, что юный спортсмен сильно ударился животом об лед.

«В Санкт-Петербурге у 15-летнего хоккеиста произошел разрыв селезенки после падения на лед. Его доставили в реанимацию, состояние несовершеннолетнего оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении.

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