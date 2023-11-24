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Российский хоккеист попал в реанимацию из-за разрыва селезенки

15-летний хоккеист получил разрыв селезенки на тренировке в Санкт-Петербурге

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РИА

15-летний хоккеист попал в реанимацию из-за разрыва селезенки после падения во время тренировки на стадионе «Динамо» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Отмечается, что юный спортсмен сильно ударился животом об лед.

«В Санкт-Петербурге у 15-летнего хоккеиста произошел разрыв селезенки после падения на лед. Его доставили в реанимацию, состояние несовершеннолетнего оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении.

23 июня голкипер детско-юношеской спортивной школы хоккейного клуба «Ак Барс» Савва Скотников перенес операцию после разрыва врожденной аневризмы сосуда головного мозга.

Ранее сообщалось, что российского нападающего «Абботсфорд Кэнакс» Василия Подколзина выписали из больницы после травмы верхней части тела.

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