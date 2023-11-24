Форвард «Спартака» рассказал, что ему говорили болельщики во время безголевой серии

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров рассказал о поддержке со стороны фанатов во время безголевой серии. Слова Бурмистрова передает Legalbet.

«Я, если честно, никогда не читаю комментарии, что пишут люди. На улице часто встречаю фанатов, болельщиков. Все позитивно отзываются о наших играх. Меня подбадривали, когда безголевая серия была: давай, мы верим, что скоро забьешь. Поэтому нормально к общению отношусь», — сказал Бурмистров.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Бурмистров принял участие в 26 матчах, в которых ему удалось забросить одну шайбу и сделать восемь результативных передач. Единственную шайбу он забросил в игре с «Ладой», которая состоялась 18 ноября.

Ранее форвард защищал цвета «Ак Барса», «Металлурга» «Салавата Юлаева». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) игрок выступал за «Ванкувер», «Аризону», «Виннипег» и «Атланту».

Ранее сообщалось, что российский хоккеист недоволен жизнью в США.