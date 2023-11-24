Ветеран ЦСКА после матча России и Кубы призвал отменить Fan ID

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о включении в Книгу рекордов России товарищеского матча Россия – Куба из-за количества игроков, забивших в одном матче. В беседой с «Газетой.Ru» он призвал порадоваться этому достижению, а также обратил внимание, что посещаемость матча обращает внимание на проблемы чемпионата России, одной из которых он считает необходимость болельщикам оформлять Fan ID.

«Радоваться по-любому надо. Кто на какой половине поля, безразлично — мы должны решать все задачи, которые перед нами поставлены. Все вышли мобилизованными, очень многое стало получаться. А самое главное, ребята начали получать удовольствие от игры. Полный стадион, игра идет. Во время таких игр даже уходить на замену не хочется. Было видно, что у ребят глаза горели, они испытывали наслаждение от игры. А оно должно передаваться и на внутренний чемпионат, к этому надо стремиться.

И мы снова подходим к тому, что надо отменить Fan ID! Пусть народ приходит на футбол и поддерживает любимые клубы! Камеры есть, все есть — дайте спокойно народу ходить на матчи, тем более, пока идет СВО.

Понятно, что приехал соперник с невысоким рейтингом — но какая нам разница? Мы сыграли с киргизами, с таджиками, с Кенией, с Камеруном. И везде что-то не то: проиграли — плохо. Выиграли — тоже плохо. Но надо же искать позитив во всем, от чего-то отталкиваться», — уверен Масалитин.

Матч между сборными России и Кубы состоялся 20 ноября и завершился победой российской команды со счетом 8:0. Забитыми мячами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. Впервые в истории российской сборной восемь мячей в одной игре забили восемь разных игроков. Предыдущее достижение было установлено в 1978 году, когда сборная СССР разгромила Финляндию 10:2 — тогда в составе советской команды отличилось семеро разных футболистов. Этот рекорд был повторен в 1995 году, когда Россия победила Сан-Марино 7:0.

Ранее в РФС объяснили важность включения матча России и Кубы в Книгу рекордов.