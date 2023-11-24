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Экс-футболист Деменко: «Спартак» может потерять очки в матче с «Балтикой»

Экс-футболист «Спартака» Деменко не уверен в победе команды в игре с «Балтикой»

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Dinamik/Wikipedia

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко допустил, что красно-белые потеряют очки в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Допускаю ли я потерю очков «Спартаком»? Могут и потерять. Но москвичи сейчас в непростом положении — команду лихорадит, если говорить о результатах. Стабильности нет. При этом считаю, что по скамейке запасных команда вторая в РПЛ», — сказал Деменко.

Встреча состоится 25 ноября в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

В чемпионате России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 24 очка. «Балтика» занимает 14 место, имея в активе 12 баллов.

Лидирует в турнире «Краснодар», набрав 32 очка. Второе место занимает петербургский «Зенит». Клуб с берегов Невы набрал 30 баллов. На третьем месте идет московское «Динамо» (25).

Ранее легенда «Спартака» заявил, что Гильермо Абаскаль должен остаться в команде.

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