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Экс-футболист «Челси» посоветовал лондонскому клубу россиянина

Экс-футболист Жирков посоветовал «Челси» купить игрока «Монако» Головина

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист «Челси» и сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос «РБ Спорт», какого российского игрока он бы посоветовал купить лондонскому клубу.

«Посоветовал бы им купить Головина. Есть еще молодые игроки, которые появляются и в «Крыльях Советов», «Локомотиве». Если нашим футболистам поступают предложения из Европы, почему бы и не попробовать? Нужно испытать свои силы в европейских командах», — сказал Жирков.

20 ноября сборная России разгромила в товарищеском матче Кубу со счетом 8:0, один из мячей забил Александр Головин. Помимо гола, хавбек записал на свой счет результативную передачу.

Головин выступает за французский «Монако», в который перебрался из столичного ЦСКА. Сумма трансфера составила €30 млн. В текущем сезоне чемпионата Франции россиянин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре, а также был номинирован на звание лучшего футболиста Лиги 1 в октябре.

Ранее была названа причина развития Головина.

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