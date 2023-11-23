Экс-футболист «Челси» посоветовал лондонскому клубу россиянина

Бывший футболист «Челси» и сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос «РБ Спорт», какого российского игрока он бы посоветовал купить лондонскому клубу.

«Посоветовал бы им купить Головина. Есть еще молодые игроки, которые появляются и в «Крыльях Советов», «Локомотиве». Если нашим футболистам поступают предложения из Европы, почему бы и не попробовать? Нужно испытать свои силы в европейских командах», — сказал Жирков.

20 ноября сборная России разгромила в товарищеском матче Кубу со счетом 8:0, один из мячей забил Александр Головин. Помимо гола, хавбек записал на свой счет результативную передачу.

Головин выступает за французский «Монако», в который перебрался из столичного ЦСКА. Сумма трансфера составила €30 млн. В текущем сезоне чемпионата Франции россиянин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре, а также был номинирован на звание лучшего футболиста Лиги 1 в октябре.

Ранее была названа причина развития Головина.