Булыкин назвал футболиста, про которого нужно снять документальный фильм

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии Legalbet предложил снять документальный фильм про экс-капитана петербургского «Зенита» и национальной команды Андрея Аршавина.

«Про кого из легендарных российских футболистов можно снять документальный фильм? Думаю, надо снимать про всех. Для популяризации спорта, чтобы было понимание, как это тяжело. Начать можно с Аршавина. Интересно будет посмотреть и послушать, как складывалась его карьера», — заявил экс-футболист.

Аршавин — обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе «Зенита». Также в футболке петербургского клуба он трижды становился победителем чемпионата России и в общей сложности завоевал с клубом семь трофеев. Помимо сине-бело-голубых он выступал за английский «Арсенал» и казахстанский «Кайрат».

На текущий момент экс-футболист работает в «Зените» в качестве функционера. На протяжении двух лет бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России занимал руководящую должность в молодежном департаменте клуба, после чего стал заниматься спортивным развитием.

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